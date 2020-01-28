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Ракурс
В продаже появятся Барби с изъянами. Фото: Mattel

Бум на толерантность: в продаже появятся Барби с изъянами

28 янв 2020, 17:27
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Куклы Барби теперь будут и с изъянами. Компания Mattel, которая владеет брендом Barbie, решила выпустить новую линейку кукол. Новая серия призвана отразить «многообразный взгляд на красоту» и инклюзивность.

В новую серию войдут куклы без волос, с проблемной кожей, с костылями. Также будет кукла на инвалидной коляске. Об этом сообщает компания Mattel, передает «Русская служба ВВС».

Таким нововведением в компании хотят продемонстрировать многообразие внешних признаков человека. В Mattel также заявили, что пост в Instagram с лысей Барби стал самым популярным за всю историю ведения страницы бренда в соцсети.

Также в линейке появится Кен с длинными волосами и кукла с признаками болезни витилиго (болезнь, при которой на коже появляются пятна разных оттенков). В компании отмечают, что хотят поменять значения устоявшегося сравнения «выглядеть, как Барби». Также в Mattel считают, что новая серия кукол позволит детям придумывать новые сюжеты, ведь они смогут основывать их на окружающем их мире.

Отметим, за последние пять лет компания отошла от стандартных Барби и начала выпускать инклюзивные модели. Так они стараются отойти сексистских стереотипов, связанных с брендом. Сейчас Барби продаются пяти типов телосложения, с 22 оттенками кожи, с 76 разными прическами, 94 цветами волос и 13 цветами глаз.

Напомним, недавно Барби, самой известной в мире кукле, исполнилось 60 лет.

Источник: Ракурс


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