В продаже появятся Барби с изъянами. Фото: Mattel

https://racurs.ua/n132792-bum-na-tolerantnost-v-prodaje-poyavyatsya-barbi-s-izyanami.html

Ракурс

Куклы Барби теперь будут и с изъянами. Компания Mattel, которая владеет брендом Barbie, решила выпустить новую линейку кукол. Новая серия призвана отразить «многообразный взгляд на красоту» и инклюзивность.

В новую серию войдут куклы без волос, с проблемной кожей, с костылями. Также будет кукла на инвалидной коляске. Об этом сообщает компания Mattel, передает «Русская служба ВВС».

Таким нововведением в компании хотят продемонстрировать многообразие внешних признаков человека. В Mattel также заявили, что пост в Instagram с лысей Барби стал самым популярным за всю историю ведения страницы бренда в соцсети.

Также в линейке появится Кен с длинными волосами и кукла с признаками болезни витилиго (болезнь, при которой на коже появляются пятна разных оттенков). В компании отмечают, что хотят поменять значения устоявшегося сравнения «выглядеть, как Барби». Также в Mattel считают, что новая серия кукол позволит детям придумывать новые сюжеты, ведь они смогут основывать их на окружающем их мире.

Отметим, за последние пять лет компания отошла от стандартных Барби и начала выпускать инклюзивные модели. Так они стараются отойти сексистских стереотипов, связанных с брендом. Сейчас Барби продаются пяти типов телосложения, с 22 оттенками кожи, с 76 разными прическами, 94 цветами волос и 13 цветами глаз.