«Бабушка» Барби: самой известной в мире кукле исполнилось 60 лет (ВИДЕО)

Самой популярной кукле в мире исполнилось 60 лет, фото - kidsi.com.ua

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Кукле Барби, самой известной и популярной в мире, 9 марта исполнилось 60 лет. По этому случаю в Нью-Йорке проходит выставка, посвященная Барби.

Посетители могут увидеть оригинал куклы, вспомнить ее карьеру, машину и, конечно, бойфренда Кена (был выпущен в 1961 году), сообщают Euronews.

Также на выставке представлены некоторые специально изданные модели Барби. Посетители могут посетить дом Барби и создать специальные открытки.

Именно 9 марта 1959-го длинноногая красавица впервые появилась на полках магазинов и с тех пор с простой детской игрушки превратилась в легендарный бренд. Игрушка давно стала отражением многих культурных процессов и критических проблем общества.

Автором Барби стала Рут Хэндлер, жена основателя фирмы Mattel Элиота Хэндлер. По ее словам, она хотела создать куклу отличную от популярных в то время пупсов. Полное имя Барби — Барбара Миллисент Робертс. Рут назвала ее в честь своей дочери Барбары. Компания Mattel представила куклу на выставке игрушек в Нью-Йорке в 1959 году.

Хотя Барби и ассоциируется со стройной красавицей с золотистыми волосами, со времени появления она значительно изменилась. Теперь у нее семь типов фигуры и восемь оттенков кожи.

У Барби много друзей — ее парень Кен, подруга Мидж и сестры Скиппер, Стэйси и Челси. Сейчас Барби — источник вдохновения для дизайнеров, художников и режиссеров, икона стиля и известный бренд. Ежегодно продажи этой популярной игрушки достигают более 1 млрд долл.

«Ракурс» сообщал, что компания Mattel выпустила новую модель Барби, одетую в хиджаб. Кукла посвящена американской шаблистке Ибтихадж Мухаммад, впервые выступившей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро с покрытой по мусульманским традициям головой.