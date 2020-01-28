Ринок газу: Кабмін відмовився від гарантованої ціни та знизив її для населення, фото — Міненерго

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В уряді розрахували ціну на газ для побутових споживачів відповідно до змін у методиці ціноутворення на ринку, про які сьогодні повідомив Кабмін.

У січні 2020 року споживачі заплатять за 1 тис. куб. м 5 тис. 580 грн (з ПДВ без транспортування). Ця сума на 25% менше тієї, яку існувала на ринку рік тому (7 тис. 483 грн за 1 тис. куб. м з ПДВ).

В заяві Міненерго йдеться про те, що зниження ціни є наслідком здешевлення цього палива в Європі, а також підписання договору про транспортування газу з «Газпромом».

Кабмін вирішив відмовитися від так званої гарантованої ціни на газ, про яку уряд повідомляв у грудні минулого року. Вона становила 6,6 тис. грн за 1 тис. куб. м з ПДВ і без транспортування.

В «Нафтогазі» зазначили, що знижена ціна застосовуватиметься автоматично для побутових споживачів, незалежно від того, яку ціну споживач обрав раніше — квартальну чи місячну. Громадянам непотрібно нікуди звертатися чи оформлювати будь-які документи.

Клієнти, які раніше придбали газ на умовах пропозиції «Газовий запас», можуть сплачувати за поточні поставки газу за зниженою ціною. Невикористаний залишок коштів буде повернутий на рахунки споживачів в кінці опалювального сезону.

Механізм щомісячного ціноутворення на газ діятиме до 1 травня 2020 року.

Раніше в уряді вирішили, що ціна на газ для населення і підприємств теплокомуненерго буде формуватися на підставі середньоарифметичної вартості блакитного палива на нідерландському хабі TTF. Відповідні зміни були внесені Кабміном у положення про покладання спеціальних зобов’язань на ринку природного газу. З 1 січня «Нафтогаз» поставляє газ споживачам за цінами, які не повинні перевищувати середньоарифметичне значення фактичної вартості блакитного палива на наступну добу на нідерландському хабі TTF.

Відповідати за розрахунок ціни за цими принципами буде НАК «Нафтогаз України», а КМУ та міжнародні партнери контролюватимуть відсутність маніпуляцій. Така зміна погоджена з МВФ та не вплине на співпрацю України з міжнародними партнерами.