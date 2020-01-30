Доставка природного газу до осель жителів Харківської області оскаржена.

У Харківській області в адміністративному суді відбулось відповідне засідання. Позов опублікував адвокат Роман Лихачов.

Мешканка Чугуєва Маргарита Лихачова подала позов до інстанції. Відповідачем виступила Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Громадянка просить суд визнати протиправним документ відомства. Позовна заява датована 29 січня. На її думку, варто скасувати постанову від 24 грудня 2019 року «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «Харківгаз».

Лихачов вважає, що рішення прийнято без обґрунтованих розрахунків певних складових плати. Розподіл (доставка) природного газу, як вважає адвокат, порушує антимонопольне законодавство та багато інших законодавчих актів.

Раніше Кабмін відмовився від гарантованої ціни на газ та знизив її для населення. В уряді розрахували вартість ресурсу для побутових споживачів.