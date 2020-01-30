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Гідрометцентр попередив про шквали, сильний сніг та дощі. Фото: Ракурс

Дощ, хуртовини та шквали: Гідрометцентр попередив про ускладнення погодних умов (КАРТА)

30 січ 2020, 11:30
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Український Гідрометцентр 30 січня обіцяє у Києві та Київській області пориви вітру 15−20 м/с.

Сьогодні у більшості областей вдень на дорогах очікується ожеледиця. У Чернігівській та Сумській областях прогнозують значний мокрий сніг та хуртовини. Синоптики попереджають, що погіршення погоди спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. У Карпатах через негоду місцями дороги можуть бути заблокованими. Про це повідомив Гідрометцентр України.

У п’ятницю, 31 січня, очікується значний сніг та хуртовини. Приріст снігового покриву складатиме 20−30 см, а на дорогах прогнозують ожеледицю. У західних, північних, Полтавській та Харківській областях варто чекати мокрого снігу, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3−10 см.

Тим часом у Державному агентстві автомобільних доріг України повідомили, що станом на сьогодні в північних, центральних та західних областях спостерігається сніг. Зокрема, в Полтавській області випало до 7 см снігу. У Житомирській, Рівненській, Луганській та Херсонській місцями вранці спостерігався дощ при плюсовій температурі.

В «Укравтодорі» заявили, що покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре, з утворенням ожеледиці, яка ліквідовувалася по мірі виникнення. Невеликий сніг йде на перевалах Івашківський, Орявський, Ужоцький, Яблунецький, Вишківський.

В Україні очікується складна погода. Карта: Гідрометцентр

Нагадаємо, минулої ночі більшість областей накрили сильні снігопади і хуртовини. Хуртовини в Україні стали причиною знеструмлення 397 населених пунктів у восьми областях.

Джерело: Ракурс


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