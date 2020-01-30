ПАРЄ. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n132881-a-kozachok-to-zaslanyy-ukrayinskyy-delegat-lovochkina-golosuvala-za-povernennya-rosiyi-u-parie.html

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Росія все ж домоглася повернення повноважень своєї делегації у ПАРЄ. Вчора пізно ввечері відбулося голосування, у результаті якого всі правки, запропоновані Росією, були прийняті, а пропозиції України — відхилені.

За повернення повноважень російської делегації у ПАРЄ проголосували 96 делегатів, 44 делегата були проти, семеро вирішили утриматися, повідомляє «Європейська правда».

Проти повернення Росії одноголосно проголосували представники грузинської, латвійської і литовської делегацій. На жаль, українська делегація не була одностайна, і серед наших делегатів знайшовся «засланий козачок» в особі Юлії Льовочкіної із ОПЗЖ.

Льовочкіна ще в Києві відкрито заявляла, що не підтримує позицію української делегації щодо оскарження ультиматуму РФ про повернення російській делегації всіх повноважень у ПАРЄ. Незважаючи на це, кандидатура Льовочкіної не була відхилена і вона «успішно» проголосувала в ПАРЄ за агресора.

Льовочкіна підтримала «нову санкційну процедуру», яка фактично унеможливлює накладення санкцій на Росію у майбутньому, зате проголосувала проти всіх поправок, які пропонувала українська делегація.

Україну своїми голосами підтримали майже всі представники польської делегації (лише одна полька вирішила утриматися) та більшість шведів. Також за українські пропозиції проголосували один словак, один молдаванин, один турок, один іспанець, один британець і двоє делегатів від Нідерландів.

Переважна більшість делегатів від країн Західної Європи стали на бік Кремля і віддали свої голоси за відновлення повноважень російської делегації.