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ПАСЕ. Фото: УНИАН

А казачок-то засланный! Украинский делегат Левочкина голосовала за возвращение России в ПАСЕ

30 янв 2020, 11:18
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Россия все же добилась возвращения полномочий своей делегации в ПАСЕ. Вчера поздним вечером состоялось голосование, в результате которого все правки, предложенные Россией, были приняты, а предложения Украины — отклонены.

За возращение полномочий российской делегации в ПАСЕ проголосовали 96 делегатов, 44 делегата были против, семеро решили воздержаться, сообщает «Европейская правда».

Против возвращения России единогласно проголосовали представители грузинской, латвийской и литовской делегаций. К сожалению, украинская делегация не была единогласна, и среди наших делегатов нашелся «засланный казачок» в лице Юлии Левочкиной из ОПЗЖ.

Левочкина еще в Киеве открыто заявляла, что не поддерживает позицию украинской делегации относительно обжалования ультиматума РФ по возвращению российской делегации всех полномочий в ПАСЕ. Несмотря на это, кандидатура Левочкиной не была отклонена и она «успешно» проголосовала в ПАСЕ за агрессора.

Левочкина поддержала «новую санкционную процедуру», которая фактически исключает возможность наложения санкций на Россию в будущем, зато проголосовала против всех поправок, которые предлагала украинская делегация.

Украину своими голосами поддержали почти все представители польской делегации (лишь одна полька решила воздержаться) и большинство шведов. Также за украинские предложения проголосовали один словак, один молдаванин, один турок, один испанец, один британец и два делегата от Нидерландов.

Подавляющее большинство делегатов от стран Западной Европы приняли сторону Кремля и отдали свои голоса за возобновление полномочий российской делегации.


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А казачок-то засланный! Украинский делегат Левочкина голосовала за возвращение России в ПАСЕ

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