Гидрометцентр предупредил о шквалах, сильном снеге и дождях. Фото: Ракурс

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Ракурс

Украинский Гидрометцентр 30 января обещает в Киеве и Киевской области порывы ветра 15−20 м/с.

Сегодня в большинстве областей днем на дорогах ожидается гололед. В Черниговской и Сумской областях прогнозируют значительный мокрый снег и метели. Синоптики предупреждают, что ухудшение погоды вызовет нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В Карпатах из-за непогоды местами дороги могут быть заблокированы. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

В пятницу, 31 января, ожидается значительный снег и метели. Прирост снежного покрова составит 20−30 см, а на дорогах прогнозируют гололед. В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях стоит ждать мокрого снега, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3−10 см.

Тем временем в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины сообщили, что по состоянию на сегодня в северных, центральных и западных областях наблюдается снег. В частности, в Полтавской области выпало до 7 см снега. В Житомирской, Ровенской, Луганской и Херсонской утром местами наблюдался дождь при плюсовой температуре.

В «Укравтодоре» заявили, что покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, с образованием гололеда, которая ликвидировалась по мере возникновения. Небольшой снег идет на перевалах Ивашковский, Орявский, Ужоцкий, Яблонецкий, Вышковский.

Напомним, минувшей ночью большинство областей накрыли сильные снегопады и метели. Метели в Украине стали причиной обесточивания 397 населенных пунктов в восьми областях.