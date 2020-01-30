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Руслан Рябошапка. Фото: Подробности

Порошенко очень ценный свидетель в расследовании Иловайской трагедии — Рябошапка

30 янв 2020, 12:13
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко может предоставить следствию очень ценную информацию, которая поможет установить истинные причины трагедии, случившейся под Иловайском в конце августа 2014 года. Однако, до сих пор Порошенко на допрос не явился и следствие не получило от него свидетельские показания.

Генпрокурор не стал давать оценку процессуальному статусу Порошенко в деле об Иловайске. Если же у следствия будут веские основания для привлечения к ответственности экс-президента, то будут предприняты соответствующие действия, сообщил Рябошапка в интервью «Интерфакс-Украина».

Генпрокурор уточнил, что следствие дважды вызывало Порошенко на допрос, но бывший глава государства проигнорировал повестки. Рябошапка полагает, что Порошенко лучше кого-либо знает все детали Иловайской трагедии, поэтому его свидетельские показания могут помочь существенно продвинуться в расследовании данного дела.

Рябошапка уточнил, что лишь прокуроры и следователи, занимающиеся расследованием Иловайской трагедии, принимают решение о вызове на допрос того или иного свидетеля. Поэтому генпрокурор не смог ответить на вопрос, будет ли повторно направляться Порошенко повестка на допрос.


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