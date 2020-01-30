Наступні п'ять років стануть найспекотнішими за історію спостережень - метеорологи, фото: pixnio

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Найспекотнішим п’ятиріччям в історії спостережень стане період з 2020 по 2024 роки.

Експерти зробили відповідне попередження. Британська метеорологічна служба опублікувала дані.

Очікується підвищення температурних показників на 1,15 — 1,46 градуса за Цельсієм. Інформацію порівняли з даними доіндустріального періоду людства. Попередні п’ять років також вважаються найжаркішими з моменту початку спостережень. В середньому показник 1,09 градусів за Цельсієм був вище колишніх показників.

Адам Шейф з Британської метеорологічної служби розповів, що в разі відсутності масштабної вулканічної активності прогнози показують, що світ стрімко наближається до кліматичних змін. Жителі планети можуть побачити тимчасові переходи глобальних температур за позначку в 1,5 градусів за Цельсієм.

Реагувати на ситуацію варто вже зараз. За словами метеорологів, «вікно можливостей звужується». В першу чергу потепління торкнеться північних районів Європи, Азії та Північної Америки, а також Північної Атлантики.

Раніше Європарламент оголосив надзвичайний стан у сфері клімату в Європі. У документі зазначено про необхідність підтримати ініціативи щодо обмеження потепління на рівні нижче 1.5 ° C.