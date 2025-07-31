Ракурсhttps://racurs.ua/
Під час засідання Верховної Ради, скріншот відео
«Слуги» побилися у Раді під час розгляду законопроекту про НАБУ та САП (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n208218-slugy-pobylysya-u-radi-pid-chas-rozglyadu-zakonoproektu-pro-nabu-ta-sap-video.htmlРакурс
У Верховній Раді сьогодні, 31 липня, під час розгляду президентського законопроекту про повернення незалежності НАБУ і САП № 13533 сталася бійка між двома народними депутатами зі «Слуги народу» — Владленом Неклюдовим та Геннадієм Касайем.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
В Раді була бійка між Слугами. Побились депутати Неклюдов та Касай, — зазначив Гончаренко.
Підійшов до Неклюдова, питаю, чи була бійка. Неклюдов каже — нічого не було, — додав Гочаренко згодом.
У Верховній Раді сьогодні вперше з початку повномасштабної війни ведеться пряма трансляції засідання. Момент конфлікту між депутатами потрапив у поле зору камери.
Читайте також
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...