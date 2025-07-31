Во время заседания Верховной Рады, скриншот видео

https://racurs.ua/n208218-slugi-podralis-v-rade-vo-vremya-rassmotreniya-zakonoproekta-o-nabu-i-sap-video.html

Ракурс

У Верховній Раді сьогодні, 31 липня, під час розгляду президентського законопроекту про повернення незалежності НАБУ і САП № 13533 сталася бійка між двома народними депутатами зі «Слуги народу» — Владленом Неклюдовим та Геннадієм Касайем.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

В Раді була бійка між Слугами. Побились депутати Неклюдов та Касай, — зазначив Гончаренко.

Підійшов до Неклюдова, питаю, чи була бійка. Неклюдов каже — нічого не було, — додав Гочаренко згодом.

У Верховній Раді сьогодні вперше з початку повномасштабної війни ведеться пряма трансляції засідання. Момент конфлікту між депутатами потрапив у поле зору камери.