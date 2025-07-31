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Ракурс
Во время заседания Верховной Рады, скриншот видео

«Слуги» подрались в Раде во время рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП (ВИДЕО)

31 июл 2025, 13:13
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У Верховній Раді сьогодні, 31 липня, під час розгляду президентського законопроекту про повернення незалежності НАБУ і САП № 13533 сталася бійка між двома народними депутатами зі «Слуги народу» — Владленом Неклюдовим та Геннадієм Касайем.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

В Раді була бійка між Слугами. Побились депутати Неклюдов та Касай, — зазначив Гончаренко.

Підійшов до Неклюдова, питаю, чи була бійка. Неклюдов каже — нічого не було, — додав Гочаренко згодом.

У Верховній Раді сьогодні вперше з початку повномасштабної війни ведеться пряма трансляції засідання. Момент конфлікту між депутатами потрапив у поле зору камери.

Источник: Ракурс


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