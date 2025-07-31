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Ракурс
Дмитрий Костюк, скриншот видео

Нардеп Костюк вышел из «Слуги народа» из-за голосования за закон о НАБУ и САП

31 июл 2025, 12:56
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Народний депутат Дмитро Костюк під час засідання Верховної Ради сьогодні, 31 липня, заявив про вихід з фракції «Слуга народу».

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Через минуле голосування за руйнацію НАБУ та САП. Говорить, що їх змушували голосувати, погрожували і говорили що «буде як з Шабуніним», — зазначив Железняк.

Також Костюк заявив, що сьогодні голосуватиме за президентський законопроект № 13533, який передбачає повернення незалежності НАБУ та САП. За включення цього законопроекту до порядку денного вже проголосували 319 народних обранців.

Костюк був обраний у 2019 році у 65-му окрузі на Житомирщині. До цього він працював журналістом-розслідувачем на телеканалі «Еспресо». Є членом парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Источник: Ракурс


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