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Комитет Верховной Рады поддержал президентский законопроект о работе НАБУ и САП. Фото:

Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о работе НАБУ и САП

30 июл 2025, 16:26
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Законопроекту про роботу НАБУ й САП, який подав до парламенту президент Зеленський, підтримав правоохоронний комітет Верховної Ради.

На засіданні у середу, 30 липня, комітет розглянув проект закону № 13533 та шість альтернатив до нього. За ухвалення документу за основу і в цілому, а також відхилення альтернативних норм проголосували 19 членів комітету. Про це організація Transparency International Ukraine повідомила у Telegram.

Тим часом народний депутат Ярослав Железняк поінформував у Telegram, що документ підтримали одноголосно без будь-яких змін по тексту від того, що зареєстрували. Голосування за цей проект закону відбудеться у середу, 31 липня.

Завтра саме це рішення буде ставитись на голосування у залі Ради. Одразу у двох читаннях. Все буде ок — голосів більше ніж достатньо, — заявив парламентар.

Нагадаємо, народні депутати інформували, що їм вже розіслали порядок денний на 31 липня. У ньому першим питанням стоїть президентський законопроект № 13533 та кілька альтернативних

Источник: Ракурс


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