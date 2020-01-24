У Києві патрульний вимагав 150 тис. дол. хабара. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n132613-u-kyievi-patrulnyy-obicyav-porishaty-pytannya-za-150-tys-dol-habara-foto.html

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Державне бюро розслідувань викрило в корупції співробітника поліції.

У Києві 23 січня затримали працівника патрульної поліції та його спільника за вимагання 150 тис. дол. Попередньо встановлено, що наприкінці 2019 року бізнесмен почав отримувати від невідомих осіб SMS із погрозами фізичної розправи. Вирішити проблеми пообіцяв патрульний поліцейський зі своїм знайомим. Зловмисників затримали під час одержання частини суми вимагання в розмірі 40 тис. дол. Про це повідомила прес-служба ДБР.

У ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу та повідомлення про підозру.

Нагадаємо, у Полтавській області на хабарі погорів один із заступників начальника оперативного управління обласного управління Державної фіскальної служби.