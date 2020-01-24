Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
У Києві патрульний вимагав 150 тис. дол. хабара. Фото: 112 Україна

У Києві патрульний обіцяв «порішати» питання за 150 тис. дол. хабара (ФОТО)

24 січ 2020, 17:44
999

Державне бюро розслідувань викрило в корупції співробітника поліції.

У Києві 23 січня затримали працівника патрульної поліції та його спільника за вимагання 150 тис. дол. Попередньо встановлено, що наприкінці 2019 року бізнесмен почав отримувати від невідомих осіб SMS із погрозами фізичної розправи. Вирішити проблеми пообіцяв патрульний поліцейський зі своїм знайомим. Зловмисників затримали під час одержання частини суми вимагання в розмірі 40 тис. дол. Про це повідомила прес-служба ДБР.

У ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу та повідомлення про підозру.

Затримання на хабарі. Фото: ДБР

Затримання на хабарі. Фото: ДБР

Затримання на хабарі. Фото: ДБР

Нагадаємо, у Полтавській області на хабарі погорів один із заступників начальника оперативного управління обласного управління Державної фіскальної служби.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Колеги-президенти сидять, тицяють у ці «айфони», я таким не займаюся: Лукашенко завів собі телефонного ад’ютанта

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що з побоюванням ставиться до сучасних гаджетів і не користується мобільним телефоном з метою безпеки. Мобільний телефон приносить президенту спеціально навчений ад’ютант

Світові новини
17:31

В Україні створили штаб протидії коронавірусу: чим він зможе допомогти, пояснював Гончарук (ВІДЕО)

Уряд створив у МОЗ оперативний штаб для запобігання поширення коронавірусу з КНР. У Кабміні запевняють, що буде посилена координація прикордонної та інших служб, аби вірус не потрапив на територію країни

Новини України
15:30