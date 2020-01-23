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На хабарі затримали посадовця заводу «Генератор». Фото: РБК-Україна

На хабарі затримали посадовця підприємства концерну «Укроборонпром» (ФОТО)

23 січ 2020, 20:39
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У Києві за хабар затримали начальника юридичного відділу державного підприємства «Генератор» концерну «Укроборонпром».

Посадовець вимагав від бізнесмена 2 тис. дол. і за ці гроші обіцяв приватному підприємцю посприяти у прискоренні погодження дозвільної документації на передачу в оренду 500 кв. м приміщення заводу. Це приміщення планували віддати під цех із виробництва меблів. Про це 23 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

За інформацією правоохоронців, посередником у незаконній оборудці виступив колишній начальник відділу оренди підприємства та знайомий керівника юридичного відділу. Правоохоронці затримали юриста на території підприємства під час одержання всієї суми хабара.

Слідчі відкрили кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Силовики перевіряють причетність до схеми інших посадовців заводу.

На хабарі погорів посадовець заводу концерну «Укроборонпром». Фото: СБУ

На хабарі погорів посадовець заводу концерну «Укроборонпром». Фото: СБУ

Нагадаємо, на хабарі в 85 тис. дол. правоохоронці затримали одного із заступників начальника оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області. За ці гроші фіскал обіцяв допомогти уникнути відповідальності за ухилення від сплати податків.

Джерело: Ракурс


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