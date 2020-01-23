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На взятке задержали чиновника завода «Генератор». Фото: РБК-Украина

На взятке задержали чиновника предприятия концерна «Укроборонпром» (ФОТО)

23 янв 2020, 20:39
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В Киеве за взятку задержали начальника юридического отдела государственного предприятия «Генератор» концерна «Укроборонпром».

Чиновник требовал от бизнесмена 2 тыс. долл. и за эти деньги обещал частному предпринимателю оказать содействие в ускорении согласования разрешительной документации на передачу в аренду 500 кв. м помещения завода. Это помещение планировали использовать под цех по производству мебели. Об этом 23 января сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

По информации правоохранителей, посредником в незаконной сделке выступил бывший начальник отдела аренды предприятия и знакомый руководителя юридического отдела. Правоохранители задержали юриста на территории предприятия во время получения всей суммы взятки.

Следователи открыли уголовное производство, начатое по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Силовики проверяют причастность к схеме других должностных лиц завода.

На взятке погорел чиновник завода концерна «Укроборонпром». Фото: СБУ

На взятке погорел чиновник завода концерна «Укроборонпром». Фото: СБУ

Напомним, на взятке в 85 тыс. долл. правоохранители задержали одного из заместителей начальника оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области. За эти деньги фискал обещал помочь избежать ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Источник: Ракурс


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