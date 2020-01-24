Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
В Киеве патрульный требовал 150 тыс. долл. взятки. Фото: 112 Украина

В Киеве решала-патрульный требовал 150 тыс. долл. взятки (ФОТО)

24 янв 2020, 17:44
999

Государственное бюро расследований уличило в коррупции сотрудника полиции.

В Киеве 23 января задержали работника патрульной полиции и его подельника за вымогательство 150 тыс. долл. Предварительно установлено, что в конце 2019 года бизнесмен начал получать от неизвестных лиц SMS с угрозами физической расправы. Решить проблемы пообещал патрульный полицейский со своим знакомым. Злоумышленников задержали во время получения части суммы в размере 40 тыс. долл. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В ГБР открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и сообщения о подозрении.

Задержание на взятке. Фото: ГБР

Задержание на взятке. Фото: ГБР

Задержание на взятке. Фото: ГБР

Напомним, в Полтавской области на взятке погорел один из заместителей начальника оперативного управления областного управления Государственной фискальной службы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Коллеги-президенты сидят, тычут в эти «айфоны», я таким не занимаюсь: Лукашенко завел себе телефонного адъютанта

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с опаской относится к современным гаджетам и не пользуется мобильным телефоном в целях безопасности. Мобильный телефон приносит президенту специально обученный адъютант

Новости мира
17:31

В Украине создали штаб противодействия коронавирусу: чем он сможет помочь, объяснял Гончарук (ВИДЕО)

Правительство создало в Минздраве оперативный штаб для предотвращения распространения коронавируса из КНР. В Кабмине уверяют, что будет усилена координация пограничной и других служб, чтобы вирус не попал на территорию страны

Новости Украины
15:30