В Киеве патрульный требовал 150 тыс. долл. взятки. Фото: 112 Украина

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Ракурс

Государственное бюро расследований уличило в коррупции сотрудника полиции.

В Киеве 23 января задержали работника патрульной полиции и его подельника за вымогательство 150 тыс. долл. Предварительно установлено, что в конце 2019 года бизнесмен начал получать от неизвестных лиц SMS с угрозами физической расправы. Решить проблемы пообещал патрульный полицейский со своим знакомым. Злоумышленников задержали во время получения части суммы в размере 40 тыс. долл. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В ГБР открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и сообщения о подозрении.

Напомним, в Полтавской области на взятке погорел один из заместителей начальника оперативного управления областного управления Государственной фискальной службы.