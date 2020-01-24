У Тернополі затримали банду наркоторговців, фото: Нацполіція

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Банда наркоторговців здійснювала незаконну діяльність у Тернополі.

Поліцейські затримали 9 членів злочинного угруповання на чолі з власником спортклубу. У прес-службі Нацполіції розповіли подробиці.

Наркоторговці заробляли, за словами співробітників правоохоронних органів, кожного дня 25−50 тис. грн. Діяльність групи фіксували впродовж останніх шести місяців.

Виробництво і збут метамфетаміну організував 35-річний житель Тернополя. Власнику спортклубу допомагали відвідувачі закладу. Вони не лише розповсюджували наркотики, а й мали захищати кур'єрів від нападів.

Частину метамфетаміну виготовляли на території Тернополя у спеціально обладнаних гаражних приміщеннях. Закупка сировини також проводилась у жителів Хмельницької області. Внаслідок цього працівник поліції отримав тілесні ушкодження. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Порушено кримінальне провадження за ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Затриманих також звинувачують у розповсюдженні наркотичних засобів.

Раніше на Львівщині ліквідували синдикат наркоторговців, яким керував депутат. До складу банди входило понад 20 осіб.