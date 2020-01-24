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Ракурс
У Тернополі затримали банду наркоторговців, фото: Нацполіція

У Тернополі затримали банду наркоторговців (ФОТО)

24 січ 2020, 17:39
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Банда наркоторговців здійснювала незаконну діяльність у Тернополі.

Поліцейські затримали 9 членів злочинного угруповання на чолі з власником спортклубу. У прес-службі Нацполіції розповіли подробиці.

Наркоторговці заробляли, за словами співробітників правоохоронних органів, кожного дня 25−50 тис. грн. Діяльність групи фіксували впродовж останніх шести місяців.

Виробництво і збут метамфетаміну організував 35-річний житель Тернополя. Власнику спортклубу допомагали відвідувачі закладу. Вони не лише розповсюджували наркотики, а й мали захищати кур'єрів від нападів.

Частину метамфетаміну виготовляли на території Тернополя у спеціально обладнаних гаражних приміщеннях. Закупка сировини також проводилась у жителів Хмельницької області. Внаслідок цього працівник поліції отримав тілесні ушкодження. Йому надали необхідну медичну допомогу.

У Тернополі затримали банду наркоторговців, фото: Нацполіція

У Тернополі затримали банду наркоторговців, фото: Нацполіція

У Тернополі затримали банду наркоторговців, фото: Нацполіція

У Тернополі затримали банду наркоторговців, фото: Нацполіція

Порушено кримінальне провадження за ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Затриманих також звинувачують у розповсюдженні наркотичних засобів.

Раніше на Львівщині ліквідували синдикат наркоторговців, яким керував депутат. До складу банди входило понад 20 осіб.

Джерело: Ракурс


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