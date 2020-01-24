SkyUp почне літати на грецькі острови. Фото: Юрій Танчин

https://racurs.ua/ua/n132611-gotuytesya-do-vidpustky-skyup-pochne-litaty-na-grecki-ostrovy.html

Ракурс

Лоукостер SkyUp запускає нові маршрути з найбільших міст України на грецькі острови. З травня полетіти на Крит, Корфу і Закінф можна буде з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси та Харкова.

Рейси до Іракліону (острів Крит) запускаються з Києва з 25 квітня. У період з 25 квітня по 25 травня вони будуть здійснюватися двічі на тиждень — в суботу і неділю. З 26 травня з Києва на Крит можна буде полетіти п’ять разів на тиждень — у вівторок, а також з четверга по неділю. Ціни на квитки стартують від 3 286 в один бік (багаж включений у вартість), повідомляє прес-служба лоукостера.

Зі Львова до Іракліону літаки почнуть літати з 2 травня по середах і суботах. Ціни стартують від 3 259 грн в одну сторону (з багажем). Також з 2 травня до Іракліона можна буде полетіти з Харкова. Рейси здійснюватимуться по суботах, а з 27 травня — по середах і суботах. Ціни на квитки стартують від 3 713 грн.

З 2 травня на Крит можна буде полетіти і зі Львова. Квитки стартують від 3 259 грн, рейси будуть виконуватися двічі на тиждень — по середах і суботах.

Із Запоріжжя полетіти на Крит можна буде з 3 травня. У період до 27 травня рейси будуть виконуватися по неділях, з 28 травня — по четвергах і неділях.

На Корфу і Закінф можна буде полетіти тільки з Києва. На Корфу літаки авіакомпанії почнуть літати з 30 травня (по суботах), на Закінф — з 31 травня (по неділях). Квитки — від 3 409 грн в один бік з багажем.

Як писав «Ракурс», SkyUp запускає новий маршрут з Одеси до Тбілісі (Грузія).