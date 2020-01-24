SkyUp начнет летать на греческие острова. Фото: Юрий Танчин

https://racurs.ua/n132611-gotovtes-k-otpusku-skyup-nachnet-letat-na-grecheskie-ostrova.html

Ракурс

Лоукостер SkyUp запускает новые маршруты из самых больших городов Украины на греческие острова. С мая улететь на Крит, Корфу и Закинф можно будет из Киева, Львова, Запорожья, Одессы и Харькова.

Рейсы в Ираклион (остров Крит) запускаются из Киева с 25 апреля. В период с 25 апреля по 25 мая они будут осуществляться дважды в неделю — в субботу и воскресенье. С 26 мая из Киева на Крит можно будет улететь пять раз в неделю — во вторник, а также с четверга по воскресенье. Цены на билеты стартуют от 3 286 в одну сторону (багаж включен в стоимость), сообщает пресс-служба лоукостера.

Из Львова в Ираклион самолеты начнут летать со 2 мая по средам и субботам. Цены стартуют от 3 259 грн в одну сторону (с багажом). Также со 2 мая в Ираклион можно будет улететь из Харькова. Рейсы будут осуществляться по субботам, а с 27 мая — по средам и субботам. Цены на билеты стартуют от 3 713 грн.

Со 2 мая на Крит можно будет улететь и из Львова. Билеты стартуют от 3 259 грн, рейсы будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам.

Из Запорожья улететь на Крит можно будет с 3 мая. В период по 27 мая рейсы будут выполняться по воскресеньям, с 28 мая — по четвергам и воскресеньям.

На Корфу и Закинф можно будет улететь только из Киева. На Корфу самолеты авиакомпании начнут летать с 30 мая (по субботам), на Закинф — с 31 мая (по воскресеньям). Билеты — от 3 409 грн в одну сторону с багажом.

Как писал «Ракурс», SkyUp запускает новый маршрут из Одессы в Тбилиси (Грузия).