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Ракурс
В Тернополе задержали банду наркоторговцев, фото: Нацполиция

В Тернополе задержали банду наркоторговцев (ФОТО)

24 янв 2020, 17:39
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Банда наркоторговцев осуществляла незаконную деятельность в Тернополе.

Полицейские задержали 9 членов преступной группировки во главе с владельцем спортклуба. В пресс-службе Нацполиции рассказали подробности.

Наркоторговцы зарабатывали, по словам сотрудников правоохранительных органов, каждый день 25−50 тыс. грн. Деятельность группы фиксировали в течение последних шести месяцев.

Производство и сбыт метамфетамина организовал 35-летний житель Тернополя. Владельцу спортклуба помогали посетители заведения. Они не только распространяли наркотики, но и должны были защищать курьеров от нападений.

Часть метамфетамина изготовляли на территории Тернополя в специально оборудованных гаражных помещениях. Закупка сырья также проводилась у жителей Хмельницкой области. В результате работник полиции получил телесные повреждения. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В Тернополе задержали банду наркоторговцев, фото: Нацполиция

В Тернополе задержали банду наркоторговцев, фото: Нацполиция

В Тернополе задержали банду наркоторговцев, фото: Нацполиция

В Тернополе задержали банду наркоторговцев, фото: Нацполиция

Возбуждено уголовное производство по ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Задержанных также обвиняют в распространении наркотических средств.

Ранее на Львовщине ликвидировали синдикат наркоторговцев, которым управлял депутат. В состав банды входило более 20 человек.

Источник: Ракурс


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