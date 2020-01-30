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Епідемія коронавірусу: уряди Філіппін та Індії підтвердили перші випадки захворювання, фото: Public Domain Files

Епідемія коронавірусу: уряди Філіппін та Індії підтвердили перші випадки захворювання

30 січ 2020, 12:59
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Перші випадки зараження коронавірусом 2019-nCoV зафіксували на території Індії та Філіппін.

Влада країн оголосила про відповідні заходи для боротьби з поширенням захворювання. Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

Вірус виявили у індійського студента з південного штату Керала. Він навчався в університеті міста Ухань.

Міністерство охорони здоров’я Філіппін також оголосило, що на території зафіксовано перший випадок коронавірусу. У 38-річної китаянки знайшли відповідні симптоми. Наразі 38-річна китаянка, яка 21 січня повернулася з Уханя, знаходиться у медустанові.

Загалом у різних країнах планети зафіксовано 7 тис. 711 випадків захворювання на пневмонію, що спричиняється новим типом коронавірусу. Вже відомо про смерть 170 осіб.

Нагадаємо, у січні в Китаї за 48 годин відкрили лікарню для заражених. Медзаклад влада Уханя планувала запустити у травні 2020 року, але масове зараження коронавірусом змусило прискорити введення установи в експлуатацію.


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