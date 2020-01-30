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Сальвадор Дали. Фото: aspasios.com

В Стокгольме неизвестные украли 12 скульптур Сальвадора Дали (ФОТО)

30 янв 2020, 13:56
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Бронзовые скульптуры и гравюры художника Сальвадора Дали украли в Швеции.

Неизвестные злоумышленники вынесли 10−12 работ каталонского художника из галереи Couleur в Стокгольме. Два вора увезли скульптуры и гравюры Дали на автомобили Audi сегодня утром. Сейчас полиция занимается их поиском. Об этом 30 января заявил владелец галереи Педер Энстрем, передает DailyMail.

По словам экспертов, каждая работа стоит от 200 до 500 тыс. шведских крон. Это примерно от 19 до 47 тыс. евро. Злоумышленники таким образом обогатились на 389 тыс. евро.

В Стокгольме похитили скульптуры Сальвадора Дали. Фото: dailymai

В Стокгольме похитили скульптуры Сальвадора Дали. Фото: dailymai

Напомним, в Великобритании 20-летний мужчина повредил картину художника Пабло Пикассо «Бюст женщины», которая стоит примерно 20 млн фунтов стерлингов. После этого картину 1944 года сняли с показа в галерее Tate Modern.


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