Сальвадор Дали. Фото: aspasios.com

https://racurs.ua/n132896-v-stokgolme-neizvestnye-ukrali-12-skulptur-salvadora-dali-foto.html

Ракурс

Бронзовые скульптуры и гравюры художника Сальвадора Дали украли в Швеции.

Неизвестные злоумышленники вынесли 10−12 работ каталонского художника из галереи Couleur в Стокгольме. Два вора увезли скульптуры и гравюры Дали на автомобили Audi сегодня утром. Сейчас полиция занимается их поиском. Об этом 30 января заявил владелец галереи Педер Энстрем, передает DailyMail.

По словам экспертов, каждая работа стоит от 200 до 500 тыс. шведских крон. Это примерно от 19 до 47 тыс. евро. Злоумышленники таким образом обогатились на 389 тыс. евро.

Напомним, в Великобритании 20-летний мужчина повредил картину художника Пабло Пикассо «Бюст женщины», которая стоит примерно 20 млн фунтов стерлингов. После этого картину 1944 года сняли с показа в галерее Tate Modern.