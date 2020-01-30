Грета Тунберг, фото: Greta Thunberg

https://racurs.ua/ua/n132898-teper-vje-brend-greta-tunberg-zareiestruvala-svoie-yim-ya-yak-torgovu-marku.html

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Відома шведська кліматична активістка Грета Тунберг зареєструвала своє ім’я та назву створеного нею екологічного протестного руху Fridays For Future як торгові марки.

Також як торгова марка зареєстровано напис на її відомому плакаті «Skolstrejk för klimatet» («шкільний страйк заради клімату»). Про це Тунберг повідомила на своїй сторінці в Інстаграмі.

Я та інші шкільні страйкарі абсолютно не зацікавлені в торгових марках. Але, на жаль, це необхідно зробити, — стверджує екоактивістка.

За словами Тунберг, трапляються випадки, коли певні особи намагаються видати себе за неї або заявляють, що нібито її представляють, для того, щоб поспілкуватися зі ЗМІ, політиками чи представниками громадськості. Так само без будь-якого дозволу у комерційних цілях використовують рух Fridays For Future.

Крім того, наголошує Тунберг, трапляються випадки, коли нібито від її імені або від Fridays For Future збирають гроші.

Також Тунберг повідомила, що створює фонд, метою якого буде «сприяння екологічній, кліматичній та соціальній стійкості, а також психічному здоров’ю».

Він уже зареєстрований та існує, але ще не створений і не працює, — зазначила активістка.

За її словами, цей фонд буде опікуватися такими фінансовими питаннями руху, як доходи від продажу книжок, пожертви та премії.

Нагадаємо, Тунберг під час нещодавнього економічного форуму в Давосі заочно посперечалася з президентом США Дональдом Трампом.