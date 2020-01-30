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Мемы про пиво и коронавирус. Фото: tjournal.ru

Вспышку коронавируса связывают с пивом Corona: пользователи массово гуглят фразу «пиво корона вирус» (ФОТО)

30 янв 2020, 14:35
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Коронавирус 2019-nCoV пользователи интернета связывают с пивом Corona.

После вспышки китайского коронавируса в КНР и массовой гибели людей, огромное количество пользователей начали искать в сети информацию о вспышке болезни. Люди пытались связать болезнь с пивом Corona. От 18 января 2020 года во всем мире значительно возросло количество поисковых запросов «корона пиво вирус», «пиво вирус» и «пиво коронавирус». Об этом свидетельствует информация Google Trends.

Сообщается, что с 18 по 26 января популярность запроса corona beer virus («пиво корона вирус») подскочила на 2300%. На 733% стали популярнее запросы beer virus («пивной вирус»), а на 3200% - запросы beer coronavirus «пивной коронавирус».

Запросы о пиве и коронавирусе. Фото: Google Trends

СМИ сообщают, что компания Anheuser-Busch InBev, которой принадлежит марка пива Corona, отказалась комментировать ситуацию.

Тем временем в интернете появились мемы про пиво и коронавирус.

Мемы про пиво и коронавирус. Фото: tjournal.ru

Мемы про пиво и коронавирус. Фото: tjournal.ru

Мемы про пиво и коронавирус. Фото: tjournal.ru

Напомним, жертвами нового коронавируса 2019-nCoV в Китае стали 170 человек. Власти КНР заявляла, что уже есть 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, которую вызывает этот вирус.


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