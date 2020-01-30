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Михаил Радуцкий не знает, как правильно писать слово «корнавирус». Фото: 112 Украина

Глава комитета по вопросам здоровья Радуцкий оконфузился из-за неправильного написания слова «коронавирус» (ФОТО)

30 янв 2020, 16:24
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Михаил Радуцкий, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, не знает, как правильно писать слово «коронавирус».

На собственной странице в социальные сети Facebook этот тип вирусов он назвал «короно вирусом». Сегодня в соцсети от сообщил украинцам, что в нашей стране не зарегистрирован ни один подтвержденный лабораторный случай такой инфекции.

Обновлено по короно вирусу! — говорилось в тексте, но позже ошибка на странице Радуцкого была исправлена.

Михаил Радуцкий не знает, как правильно писать слово «коронавирус». Скриншот: Facebook

По информации Всемирной федерации сердца, коронавирусы — это большое семейство вирусов, вызывающих различные заболевания, от обычной простуды до более тяжелых заболеваний.

Эти болезни передаются между животными и людьми. Общие признаки инфекции включают респираторные симптомы, лихорадку, кашель, одышку и тяжелое дыхание. В тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжелый острый респираторный синдром, почечную недостаточность и даже смерть.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV пользователи интернета связывают с пивом Corona. Информация Google Trends показывает, что во всем мире значительно возросло количество поисковых запросов «корона пиво вирус», «пиво вирус» и «пиво коронавирус».

Источник: Ракурс


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