Погода в Украине на 31 января. Фото: Pexels

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Ракурс

Погода в Украине 31 января ожидается пасмурной, в большинстве областей страны выпадет мокрый снег с дождем. Также синоптики предупреждают о штормовом ветре до 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит −2…+2°, днем — +2 … +6°, на юге — до +7°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 31 января синоптики прогнозируют ночью −1…+1°, днем — +2…+4°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с. Днем выпадет мокрый снег, ночью без осадков.

Во Львове столбики термометров ночью опустятся до 0…+2°, днем — поднимутся до +4…+6°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с. И днем, и ночью будет идти мокрый снег с дождем.

В Одессе ночью ожидается 0…-2°, днем — +4…+6°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с. Днем синоптики прогнозируют мокрый снег.

В Днепре метеорологи обещают 0…-2° ночью и +3…+5° днем. Ветер юго-западный, 7−12 м/с. Без осадков.

В Харькове температура воздуха ночью составит −1…+1°, днем — 3…+5°. Ветер западный, 7−12 м/с. Ночью без осадков, днем — мокрый снег.

На Закарпатье ночью термометры покажут −1…+1°, днем +3…+6°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Также в Укргидрометцентре сообщают, что в западных областях Украины 31 января ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с.

В Карпатах — обильные снегопады, сохраняется значительная опасность схождения лавин (3 уровень).

Геомагнитная обстановка в Киеве 31 января будет достаточно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения, преимущественно в начале и в конце суток.

Как писал «Ракурс», в пятницу, 31 января, ожидается значительный снег и метели. Прирост снежного покрова составит 20−30 см, а на дорогах прогнозируют гололед.