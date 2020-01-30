Нацполиция. Фото: Sprotyv.info

https://racurs.ua/n132918-podozrevaemyh-v-razmeschenii-prorossiyskih-bilbordov-zaderjali-v-kieve-nacpoliciya.html

Ракурс

Нацполиция Киева задержала трех мужчин, которые подозреваются в размещении билбордов на улицах столицы с содержанием агитационных призывов к дружбе и сотрудничеству с Российской Федерацией.

О задержании подозреваемых сообщила пресс-служба Нацполции.

Полицейские вышли на подозреваемых после проведения ряда розыскных мероприятий. Сотрудники полиции изучали записи камер наблюдения, а также опрашивали свидетелей.

В Нацполиции утверждают, что у них есть неопровержимые доказательства того, что подозреваемые размещали провокационные рекламные плакаты.

Задержанные доставлены в управление полиции для выяснения всех деталей правонарушения.

По факту размещения скандальных билбордов Нацполиция открыла уголовное производство по ст. 356 УК Украины (самоуправство).

Как сегодня писал «Ракурс», ночью киевские коммунальные службы убирали размещенные на билбордах рекламные плакаты, которые содержали пророссийскую пропаганду. Всего в Киеве было обнаружено пять билбордов с незаконной рекламой.