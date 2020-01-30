Місце інциденту, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n132921-strilyanyna-ta-vybuh-u-harkovi-policiya-ogolosyla-operaciu-syrena-foto-video.html

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У Харкові через стрілянину та вибух біля одного з будинків на вулиці Кузнецькій оголошено план «Сирена».

Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців о 13.30 від місцевої жительки, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Свідки також бачили, як з місця інциденту від’їхав автомобіль білого кольору.

Правоохоронці встановили, що причиною інциденту став конфлікт між наразі невстановленими особами, під час якого була задіяна граната, а також пістолети, скоріше за все травматичної дії.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Наразі правоохоронці оглядають місце інциденту та вживають заходів зі встановлення місця перебування автівки.

Відомості про цей інцидент наразі внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДП) за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням зброї). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, на початку січня в Одесі в один із гуртожитків 38-річний чоловік кинув гранату. Внаслідок інциденту постраждали троє осіб.