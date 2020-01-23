Закон о дезинформации: асы древнейшей профессии, блогеры на поводке и питательный бульон для коррупции

Закон о дезинформации. Фото: Frederick Burr Opper. 1894 / Wikipedia

https://racurs.ua/2530-zakon-o-dezinformacii-asy-drevneyshey-professii-blogery-na-povodke-i-pitatelnyy-bulon-dlya.html

Ракурс

Пока комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики решал, какой вариант проекта закона «О медиа в Украине» — от «слуг» или альтернативный — стоит вынести на рассмотрение, у нас срочным порядком готовится еще один документ, так называемый закон о дезинформации — «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации».

Зачем? Цель святая, как говорил Остап Бендер. Информационная война — одна из важнейших составляющих войны гибридной, на этом поле мы терпим поражения, поэтому «защита прав граждан на получение достоверной и сбалансированной информации, прозрачность деятельности распространителей массовой информации и обеспечение национальной информационной безопасности Украины» «захист прав громадян на отримання достовірної та збалансованої інформації, прозорість діяльності поширювачів масової інформації та забезпечення національної інформаційної безпеки України» — дело нужное.

Однако для достижения этой цели авторы проекта закона о дезинформации планируют создать… очередной авторитарно-совковый орган. И даже не один.

Четыре новшества проекта закона о дезинформации

20 января на сайте Министерства культуры, молодежи и спорта появилась сравнительная таблица тех норм будущего проекта закона о дезинформации, которые отличаются от норм действующего закона «Об информации» от 2011 года, а 28 января запланировано детальное обсуждение этих норм. На обсуждении соберутся большие люди, государственники некоторым образом. Но и мы должны знать, что же они там будут обсуждать.

В проект закона о дезинформации предлагается ввести новые определения, такие как «электронная система доверия», «индекс доверия», «массовая информация», «медиа» и даже «медиаграмотность» (с ней дело из рук вон плохо — по результатам исследования USAID-Internews, только 11% «подопытных» смогли отличить достоверную информацию от липы.

Однако четыре главных новшества проекта закона о дезинформации — уполномоченный по вопросам информации, институт «профессиональных журналистов», новые требования к топ-блогерам и, наконец, создание Ассоциации профессиональных журналистов.

Смотрящий от Кабмина

Извините за блатной жаргон, но это самое удачное определение новой должности, которая вводится проектом закона о дезинформации. Уполномоченный по вопросам информации должен мониторить информационное пространство, а буде найдет фейк — обращаться к распространителям информации с требованием опровергнуть дезу. Уполномоченный имеет право обратиться в суд с заявлением об ограничении доступа к информации, если нет исходных данных распространителя или тот не реагирует на обращения. Может уполномоченный обращаться и в правоохранительные органы, если увидит признаки уголовного правонарушения.

К слову, административная ответственность влечет за собой довольно солидные штрафы, которые могут достигать 2000 минимальных заработных плат (на случай, если кто-то откажется давать опровержение информации, признанной недостоверной). Уголовная же ответственность за особо злостное систематическое распространение информации, которая представляет угрозу для государства и его граждан, создание ботоферм для массированного вброса фейков может вылиться в сроки вплоть до семи лет лишения свободы.

Однако уполномоченный может раздавать и пряники. В проекте закона о дезинформации предусмотрен некий «знак качества» для СМИ, называемый «индекс доверия». Чтобы его получить, медиа должны пройти проверку. Критерии устанавливает уполномоченный, проводят независимые организации (какие — об этом ниже). А платит за все государство. Конечно, в случае, если СМИ успешно пройдет проверку и получит свой знак качества, выдаваемый сроком на год.

Между прочим, вот вам коррупционный и информационный риск номер один. В пророссийские медиа, успешно придуривающиеся «украинскими», вливаются огромные средства, и, надо полагать, на какой-то там «индекс доверия» истинные хозяева этих СМИ не поскупятся.

Требования к кандидатам на новую должность уполномоченного самые широкие — высшее образование, знание украинского и английского, возраст не моложе 35, отсутствие судимостей... Журналистский опыт не нужен, требуется некий «опыт правозащитной деятельности» и «деловые и моральные качества». Не должность, а мечта грантоеда, одним словом.

Закон о дезинформации на страже чиновничьей чести

Целый раздел в новом законопроекте будет посвящен информационной безопасности, праву на ответ и опровержению дезинформации. Однако когда читаешь эти подробно, любовно выписанные правила опровержения, понимаешь, что в них речь идет не столько об информационной безопасности, сколько о… безопасности тех, кто находится под прицелом СМИ.

Но сначала о том, что авторы законопроекта не считают дезинформацией. Это оценочные суждения (внимание: критика должна иметь под собой «минимальную фактологическую основу». Если дурака просто назвать дураком, то можно и пострадать). Разрешена сатира и пародия, но нужно четко разжевать каждому дурню, что это сатира и пародия, а то можно влететь. Недобросовестная реклама тоже не считается дезинформацией, разводить лохов — дело святое.

А теперь рассмотрим гипотетическую ситуацию. Журналист А. пишет о том, что чиновник Б. замечен в неблаговидных поступках, причем делает это, имея на руках доказательства. Чиновник Б. громогласно заявляет: «Вы все врете!». По-старому, если он хочет опровержения, то должен бы обратиться в суд. А по новым нормам (если они, конечно, будут приняты) он может пойти к уполномоченному по вопросам информации, а тот затевает проверку.

Еще один важный момент: пока идет проверка, в заголовке материала, в сопроводительных титрах, на экране телевизора (контрастным шрифтом и размером не менее 15% площади) должно быть указано: «Проверяется уполномоченным по вопросам информации». А там… проверку можно и затянуть. И все это время на разоблачительном материале ярко, броско, контрастно светится клеймо «Проверяется». Чем бы ни закончилась проверка, материал все равно выглядит несколько подмоченным. Как в анекдоте: «Ложечки-то нашлись, а осадок остался». А фигурант статьи или сюжета тем временем вольно гуляет, торгует лицом в телевизоре и на провокационные вопросы о своих делишках тычет всем под нос это клеймо.

А ведь это еще один мощнейший коррупционный риск: за затягивание проверки можно неплохо заплатить, а там, глядишь, история и позабудется.

Блогеры под колпаком

Ну вот мы и добрались до блогеров, которые в массе принципиально противопоставляют себя «недорогеньким». Сегодня, когда бумажные издания массово умирают, граница между «журналистом» и блогером стирается. На страницы лидеров мнений в соцсетях подписана аудитория, которая может заткнуть за пояс тиражи некогда популярных газет.

В проекте закона о дезинформации прописано, что зарегистрированные СМИ являются «субъектами в сфере медиа», но есть еще целая армия не-субъектов. Так вот, если вам вздумалось открыть страничку, сделать сайт, вы будете обязаны «размещать собственные идентификационные данные в доступном для получателей информации месте (на главной странице своего веб-сайта или в начале собственной веб-страницы, в разделе информации о владельце аккаунта на платформе общего доступа к информации или в сервисах обмена мгновенными сообщениями, в других доступных для получателя информации местах)». Для физлиц это ФИО, электронный адрес или другие электронные средства связи. Юрлица должны давать полное наименование, местонахождение, код ЕГРПОУ (если есть), идентификационные данные о регистрации юрлица, электронный адрес, а также ФИО «лица, осуществляющего редакционный контроль за распространяемой информацией (при наличии такого лица)».

В проекте закона о дезинформации указано, что если вы шерите статью, то обязаны ставить имя автора (едва ли не единственное адекватное новшество).

Поставщики услуг хостинга и провайдеры соцсетей должны — внимание! — собирать идентификационные данные владельцев веб-сайтов, страниц, владельцев учетных записей или каналов, чатов и других сообществ, аудитория которых больше 5000 подписчиков или которые посещают более 5000 уникальных посетителей ежедневно, и владельцев открытых каналов на платформах общего доступа к информации или сервисах обмена мгновенными сообщениями и — снова внимание! — предоставлять их на запрос уполномоченного по вопросам информации на протяжении 24 часов с момента получении запроса.

Ну а если вы просто делитесь недостоверной информацией? Тогда от ответственности вас освободит наличие гиперссылки.

Одним словом, не только раскрученных блогеров, но и обычных пользователей соцсетей пытаются загнать в стойло. Что же тогда говорить о журналистах?

Профессионалы и профессионалки второй древнейшей

Бедным журналистам, которых и так никто не любит, придется совсем скверно. Авторы проекта закона о дезинформации собираются поделить их на черную и белую кость — на «просто журналистов» и «профессиональных журналистов».

Профессиональный — это не тот, кто разбирается в профессии, а тот, кто является членом Ассоциации профессиональных журналистов Украины (об этой феерической конторе, которую собираются создать в ближайшее время, мы расскажем чуть ниже).

Каждого профессионала снабдят некоей единой пресс-картой, которая признается государством как подтверждение профессионального статуса журналиста. За то, что писака добровольно стал на учет в Ассоциацию и его данные внесли в Единый реестр журналистов, ему полагается некоторое количество бонусов — например, бесплатная правовая помощь. Оперативно-розыскные мероприятия в отношении журналиста, по мнению авторов законопроекта, могут проводиться исключительно на основании судебного решения, утвержденного по ходатайству генерального прокурора, его заместителей, прокурора Автономной Республики Крым. Сообщение о подозрении о совершении уголовного преступления тоже может выдать генпрокурор, его замы, прокурор АРК, областные прокуроры или прокуроры Киева и Севастополя. Всяким там районным и соваться нечего.

Обыски, осмотр места работы, жилья, автомобиля, временный доступ к вещам — в этом случае судья должен предоставить перечень вещей и документов, которые планируется отыскать. То есть судья и следователь, видимо, должны телепатически заранее установить, какие именно документы покажутся им нужными и важными. А во время обыска или осмотра должны присутствовать члены Ассоциации профессиональных журналистов (не более трех) и привлеченный Ассоциацией адвокат.

Вот вам еще один коррупционный риск. Полумертвый Союз журналистов Украины направо и налево раздавал свои «корочки» кому угодно. Чтобы получить их, достаточно было предоставить пять жалких заметок, подписанных твоей фамилией. Но «корочки» эти тоже вполне бесполезны, и размахивать ими можно разве что «для понта».

Единая пресс-карта — иное дело. Она как раз может оказаться очень полезной тем, кто занимается мутными делами на грани закона и за ее гранью. Вот и третий коррупционный риск.

Да, кроме отечественных профессионалов и любителей есть еще иностранные журналисты. В проекте закона о дезинформации скрупулезно прописана процедура их аккредитации. И в ней есть одна занятная фраза: «Иностранные журналисты, которые являются гражданами государства-агрессора, должны указать в заявлении информацию о событии в Украине, посещение которого является целью получения аккредитации, и срок предполагаемого пребывания в Украине». Всего-то.

Совковый монстр в законе о дезинформации

Ассоциации профессиональных журналистов в проекте закона о дезинформации отведено, кажется, больше всего места. Что и говорить, сегодня стандарты профессии размыты, профессиональные интересы журналистов никто не отстаивает, а СЖУ — просто ничтожный и бесполезный рудимент совка. Взамен авторы законопроекта предлагают создать могучий, грозный и всесильный… рудимент совка.

Как же подробно, любовно, со вкусом и знанием всех бюрократических тонкостей прописаны процедуры создания Ассоциации и ее региональных советов, выборов председателей и членов административных комиссий, утверждения первой редакции устава, положение о Комитете профессиональной этики, порядок дисциплинарных слушаний и прочее.

По мнению авторов законопроекта, Ассоциацию следует создать в самое ближайшее время после принятия закона о дезинформации. На учредительное собрание должны быть посланы по три журналиста от: Всеукраинской общественной организации «Национальная ассоциация медиа», ассоциации «Индустриальный телевизионный комитет», Украинской ассоциации издателей периодической прессы, ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», Всеукраинской общественной организации «Комиссия по журналисткой этике», а также СЖУ и юрлиц, которые входят в систему государственного иновещания. Большую часть этих организаций с трескучими названиями, призванных помогать журналистам в их работе, скажу честно, пришлось загугливать. Поверьте — реальным журналистам (а не существующим в горячечном воображении авторов законопроекта, чиновников и грантоедов от журналистики) эти названия ровно ничего не говорят, и толку от них тоже никакого.

Однако они не прочь снова прилипнуть к источнику разнообразных благ и полномочий. Что же касается финансов, то предполагается, что Ассоциация будет существовать за счет вступительных и ежегодных взносов ее членов и добровольных (!) взносов членов Ассоциации, других физических и юридических лиц, других источников, не запрещенных законом. Нужно снова объяснять коррупционную составляющую?

Подводим итоги: проект закона о дезинформации вместо того, чтобы защищать информационные интересы Украины, станет на защиту украинских чиновников, политиков и вообще — людей состоятельных и с весом. Для управления журналистами планируется создать авторитарно-совкового монстра — Ассоциацию. Тех же, кто не захочет добровольно идти в стойло — и журналистов, и разных прочих блогеров, — постараются держать на коротком поводке с помощью специального смотрящего — уполномоченного по вопросам информации.