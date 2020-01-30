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Ракурс
Закон про медіа: влада протягує новацію за допомогою брехні і подвійних стандартів, фото — NewsOne

Подвійні стандарти і нахабна брехня: влада бульдозером протягує закон «Про медіа»

30 січ 2020, 17:06
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Учасники медіа ринку продовжують обговорювати ініціативу влади ухвалити в Раді закон «Про медіа». Чи не щодня відбуваються круглі столи та громадські обговорення. Сьогодні у Києві відбувається круглий стіл «"Слуги народу» чи адепти сталінізму, або в який концтабір ведуть законопроекти про медіа і дезінформацію?".

Під час заходу учасники ринку спростували заяви голови профільного комітету Ради Олександра Ткаченка про нібито високий рівень підтримки новації медіа-спільнотою. Керівник комісії з питань науки та ІТ спілки промисловців і підприємців України Іван Пєтухов розповів, що оператори і провайдери телекомунікацій, всупереч заявам Ткаченка, не підтримували ініціативи законодавців з блокування сайтів, які прописані в законопроекті «Про медіа».

Представники Інтернет-асоціації України також не підтримували цей законопроект, в Асоціації операторів зв’язку ТЕЛАС також багато питань до документа. Члени нашої організації також не зверталися до нас з приводу висловлення позиції про підтримку даного законопроекту, — зазначив Пєтухов у трансляції із заходу.

Голова Національної асоціації українських медіа (НАУМ) та медіа юрист Тетяна Котюжинська відзначає, що обговорення законопроекту «Про медіа» відбувалось у закритому режимі, а тепер автори намагаються сказати, що погодили його з усіма гравцями ринку.

Друковані ЗМІ, які будуть змушені перереєструватися і ускладнили реєстрацію і видання, проти. Провайдери — проти. Місцеві телемовники — проти. Блогери, онлайн-медіа — проти. Інформагенства — ніхто і не запитував. Хто за? Декілька загальнонаціональних каналів, які сподіваються на «проведення своїх» членів Нацради, — вважає Котюжинська.

Медіаюрист також дивується подвійним стандартам «слуг народу». Під час передвиборчої кампанії кандидати партії Зеленського критикували попередників за те, що вони підтримували законопроекти, які отримували негативний висновок Головного науково-експертного управління (ГНЕУ) Верховної Ради. А тепер СН намагається протиснути законопроект «Про медіа», який отримав негативний висновок ГНЕУ.

Змін потребує структура і зміст законопроекту. ГНЕУ запропонував відправити його авторам на доопрацювання. То чи будуть депутати дев’ятого скликання підтримувати законопроект, який розкритикували експерти? — написала Котюжинська у Фейсбук.

«Ракурс» повідомляв, що законопроект «Про медіа» передбачає розширення повноважень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Зокрема, Нацрада зможе регулювати не тільки телебачення і радіо, а й інші медіа.

Джерело: Ракурс


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