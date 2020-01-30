Археологи виявили лазню індіанців XIV століття, фото: pixnio

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Ракурс

Лазню індіанців XIV століття виявили у Мексиці.

Вчені з Мексиканської національного інституту антропології та історії (INAH) провели дослідження. На сайті вузу опубліковані відповідні дані.

Лазня використовувалася не тільки в лікувальних цілях. Жителі також застосовували її під час духовних обрядів. Це була звичайна практика для людей, які жили у той час.

Фахівці розповіли, що парну лазню темаскаль підживлювався природними гарячими джерелами. Вона включає в себе лаву для сидіння і невеликий басейн з теплою водою. Темаскаль використовувався в лікувальних, а також духовних цілях. На думку істориків, у ній проходили не тільки обряди, а й пологи.

Довжина лазні становить — 5 метрів, а ширина — 3. Це відкриття, на думку археологів, допоможе отримати більш повне уявлення про культурне значення регіону та його обрядові практики.

Раніше археологи відшукали палац майя, якому понад тисячу років. Люди могли жити у приміщенні з 600 року до нашої ери по 1500 рік нашої ери.