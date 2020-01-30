У лютому очікуються хуртовини та сніг. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n132924-gidrometcentr-dav-prognoz-pogody-v-ukrayini-na-lutyy.html

Ракурс

Прогноз погоди на лютий дали українські синоптики.

В останній місяць зими середня місячна температура передбачається 0−3° морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті — 0−3º тепла. Це на 1,5−2,0º вище середніх багаторічних значень. За інформацією синоптиків, місячна кількість опадів очікується 22−70 мм, в горах Криму — до 108 мм. Про це 30 січня повідомив український Гідрометцентр.

У короткій кліматичній характеристиці лютого йдеться про те, що середня місячна температура повітря складає 0−5° морозу, в Карпатах, на сході та північному сході — 6−7° морозу, в Криму — від 1º морозу до 4º тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря фіксували на рівні 27−39° морозу, на півдні країни та Закарпатті 23−34º нижче нуля. У лютому також фіксувався абсолютний максимум — 12−20° тепла. Стовпчики термометрів також показували 21−24° вище нуля у південній частині, Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій областях.

В останній місяць зими середня місячна кількість опадів складає 26−46 мм, а в гірських районах та на Закарпатті — 47−125 мм. Метеорологи попереджають, що найбільша висота снігового покриву зазвичай спостерігається у другій та третій декадах місяця і становить в середньому 5−50 см. На півдні країни в цю пору сніговий покрив нестійкий.

Також у лютому зазвичай спостерігаються сильний вітер, хуртовини, у східних областях та Приазов′ї — ожеледь.

Нагадаємо, синоптики заявляли, що 31 січня в Україні очікується значний сніг та хуртовини. Приріст снігового покриву складатиме 20−30 см, а на дорогах прогнозують ожеледицю.