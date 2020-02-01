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Астрономи детально зафіксували поверхню Сонця, фото: Pxhere

Астрономи детально зафіксували поверхню Сонця (ФОТО)

1 лют 2020, 15:25
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Детальне фото поверхні Сонця опубліковали астрофізики.

Фахівці вивчають знімок. Представники Національного наукового фонду США повідомили подробиці.

Вивчення цих знімків може дати важливі деталі для представників наукової спільноти. Вони зможуть більше дізнатись про формування зірки.

Активність на Сонці, відома як космічна погода, здатна впливати на повітряні подорожі. Це явище може знищувати електромережі та порушувати супутниковий зв’язок, спричиняючи тривалі відключення та вимикаючи такі технології типу GPS.

Астрономи детально зафіксували поверхню Сонця, фото: Національний науковий фонд США

Експерти NASA (Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору) планують дізнатись більше про формування Сонця завдяки цьому знімку.

Раніше NASA показало жителям планети орбітальний момент сходу диска Сонця. Відблиски від світла Сонця змінили море, воно пофарбувалось в золотий колір.

Джерело: Ракурс


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