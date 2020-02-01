Астрономы подробно зафиксировали поверхность Солнца, фото: Pxhere

https://racurs.ua/n133017-astronomy-podrobno-zafiksirovali-poverhnost-solnca-foto.html

Ракурс

Детальное фото Солнца опубликовали астрофизики.

Специалисты изучают снимок. Представители Национального научного фонда США сообщили подробности.

Изучение этих снимков может дать важные детали для представителей научного сообщества. Они смогут больше узнать о формировании звезды.

Активность на Солнце, известная как космическая погода, способна влиять на воздушные путешествия. Это явление может уничтожать электросети и нарушать спутниковую связь, вызывая длительные отключения и выключая такие технологии.

Эксперты NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) планируют узнать больше о Солнце благодаря этому снимку.

Ранее NASA показало жителям планеты орбитальный момент схода диска Солнца. Блики от света Солнца изменили море, оно приняло золотой цвет.