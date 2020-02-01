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Ракурс
Астрономы подробно зафиксировали поверхность Солнца, фото: Pxhere

Астрономы подробно зафиксировали поверхность Солнца (ФОТО)

1 фев 2020, 15:25
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Детальное фото Солнца опубликовали астрофизики.

Специалисты изучают снимок. Представители Национального научного фонда США сообщили подробности.

Изучение этих снимков может дать важные детали для представителей научного сообщества. Они смогут больше узнать о формировании звезды.

Активность на Солнце, известная как космическая погода, способна влиять на воздушные путешествия. Это явление может уничтожать электросети и нарушать спутниковую связь, вызывая длительные отключения и выключая такие технологии.

Астрономы подробно зафиксировали поверхность Солнца, фото: Национальный научный фонд США

Эксперты NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) планируют узнать больше о Солнце благодаря этому снимку.

Ранее NASA показало жителям планеты орбитальный момент схода диска Солнца. Блики от света Солнца изменили море, оно приняло золотой цвет.

Источник: Ракурс


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