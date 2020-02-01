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Ракурс
Пенсія. Фото: 24 Канал

Максимальну пенсію в Україні підвищать двічі за рік (ІНФОГРАФІКА)

1 лют 2020, 15:24
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Максимальна пенсія в Україні буде підвищена двічі за 2020 рік. Починаючи з 1 січня 2020 року, розмір максимальної пенсії в Україні становить 16 380 грн, що еквівалентно 654 дол. за поточним курсом.

Графік підвищення максимальної пенсії опублікувала у Facebook прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Графік підвищення максимальної пенсії. Фото: Міністерство соціальної політикиЗ 1 липня 2020 року максимальна пенсія підвищиться до 17 120 грн, що за нинішнім курсом складає 684 дол.

З 1 грудня 2020 року розмір максимальної пенсії дорівнюватиме 17 690 грн, а це приблизно 706 дол. за поточним курсом.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський заявив, що в державній скарбниці недостатньо грошей для підвищення пенсій всім українцям, тому підвищення буде проходити поетапно. Спочатку пенсії будуть підвищені українцям, вік яких перевищує 80 років.

Джерело: Ракурс


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