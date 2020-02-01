Пенсія. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n133016-maksymalnu-pensiu-v-ukrayini-pidvyschat-dvichi-za-rik-infografika.html

Ракурс

Максимальна пенсія в Україні буде підвищена двічі за 2020 рік. Починаючи з 1 січня 2020 року, розмір максимальної пенсії в Україні становить 16 380 грн, що еквівалентно 654 дол. за поточним курсом.

Графік підвищення максимальної пенсії опублікувала у Facebook прес-служба Міністерства соціальної політики України.

З 1 липня 2020 року максимальна пенсія підвищиться до 17 120 грн, що за нинішнім курсом складає 684 дол.

З 1 грудня 2020 року розмір максимальної пенсії дорівнюватиме 17 690 грн, а це приблизно 706 дол. за поточним курсом.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський заявив, що в державній скарбниці недостатньо грошей для підвищення пенсій всім українцям, тому підвищення буде проходити поетапно. Спочатку пенсії будуть підвищені українцям, вік яких перевищує 80 років.