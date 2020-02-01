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Ракурс
Пенсия. Фото: 24 Канал

Максимальную пенсию в Украине повысят дважды за год (ИНФОГРАФИКА)

1 фев 2020, 15:24
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Максимальная пенсия в Украине будет повышена за 2020 год дважды. Начиная с 1 января 2020 года, размер максимальной пенсии в Украине составляет 16 380 грн, что эквивалентно 654 долл. по текущему курсу.

График повышения максимальной пенсии опубликовала в Facebook пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

График повышения максимальной пенсии. Фото: Министерство социальной политики

С 1 июля 2020 года максимальная пенсия повысится до 17 120 грн, что по нынешнему курсу равно 684 долл.

С 1 декабря 2020 года размер максимальной пенсии будет равен 17 690 грн, а это примерно 706 долл. по текущему курсу.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в государственной казне недостаточно денег для повышения пенсий всем украинцам, поэтому повышение будет проходить поэтапно. Сначала пенсии будут повышены украинцам, возраст которых превышает 80 лет.

Источник: Ракурс


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