Максимальную пенсию в Украине повысят дважды за год (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n133016-maksimalnuu-pensiu-v-ukraine-povysyat-dvajdy-za-god-infografika.htmlРакурс
Максимальная пенсия в Украине будет повышена за 2020 год дважды. Начиная с 1 января 2020 года, размер максимальной пенсии в Украине составляет 16 380 грн, что эквивалентно 654 долл. по текущему курсу.
График повышения максимальной пенсии опубликовала в Facebook пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
С 1 июля 2020 года максимальная пенсия повысится до 17 120 грн, что по нынешнему курсу равно 684 долл.
С 1 декабря 2020 года размер максимальной пенсии будет равен 17 690 грн, а это примерно 706 долл. по текущему курсу.
Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в государственной казне недостаточно денег для повышения пенсий всем украинцам, поэтому повышение будет проходить поэтапно. Сначала пенсии будут повышены украинцам, возраст которых превышает 80 лет.