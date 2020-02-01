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Пронзил вилами и швырнул в костер: в Украине будут судить полицейского за попытку убийства животного, фото: pixabay

Пронзил вилами и швырнул в костер: в Украине будут судить полицейского за попытку убийства собаки

1 фев 2020, 15:00
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В Кривом Роге полицейский пытался жестоко убить собаку.

Сотрудника правоохранительных органов будут судить. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следователи направили в суд обвинительный акт. По отношению к представителю Криворожского отдела полиции провели расследование.

Установлено, что к полицейскому и его малолетнему сыну подошел бездомный пес и начал лаять. Животное находилось во дворе на расстоянии 2 метров. Правоохранитель решил нанести удары вилами собаке, которая ему не угрожала. Сначала злоумышленник отвел сына в дом. Впоследствии он догнал пса, вонзил в него вилы, поднял и швырнул в костер.

Инцидент произошел 2 марта 2019 года. Злоумышленника обвиняют в жестоком обращении с животным (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины). Санкция соответствующей статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее депутат от «Слуги народа» Евгений Брагарь посоветовал пенсионерке продать собаку и заплатить за коммуналку. Нардеп от политсилы президента Украины Владимира Зеленского считает, что при расчетах следует обратить внимание на собственное имущество.

Источник: Ракурс


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