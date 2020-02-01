Проткнув вилами й кинув у багаття: в Україні судитимуть поліцейського за спробу вбивства тварини, фото: pixabay

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Ракурс

У Кривому Розі поліцейський намагався жорстоко вбити собаку.

Співробітника правоохоронних органів судитимуть. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідчі направили до суду обвинувальний акт. Стосовно представника Криворізького відділу поліції провели розслідування.

Встановлено, що до поліцейського та його малолітнього сина підійшов безпритульний собака і почав гавкати. Тварина знаходилась у подвір’ї на відстані 2 метрів. Правоохоронець вирішив завдати ударів вилами собаці, яка не загрожувала. Спочатку зловмисник відвів сина до свого будинку. Згодом він наздогнав пса, встромив у нього вила, підняв та жбурнув у багаття.

Інцидент трапився 2 березня 2019 року. Зловмисника обвинувачують у жорстокому поводженні з твариною (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України). Санкція відповідної статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Раніше депутат від «Слуги народу» Євгеній Брагар порадив пенсіонерці продати собаку і заплатити за комуналку. Нардеп від політсили президента України Володимира Зеленського вважає, що при розрахунках варто звернути увагу на власне майно.