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Ракурс
На Філіппінах від коронавірусу помер чоловік. Фото: Reuters/Aly Song

Епідемія коронавірусу: зафіксовано перший випадок смерті за межами Китаю

2 лют 2020, 07:38
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Смертельний коронавірус став причиною смерті понад 300 осіб. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зафіксувала перший випадок смерті від пневмонії, викликаної новим типом вірусу, за межами Китаю.

Загиблий — 44-річний чоловік, який приїхав з Уханя. Він помер у суботу, 1 лютого, на Філіппінах. Він був другим зараженим у цій країні, передає місцеве відділення Всесвітньої організації охорони здоров’я в Twitter.

У ВООЗ додали, що у чоловіка спостерігалися лихоманка, кашель і біль у горлі, після чого його госпіталізували.

Станом на 2 лютого кількість жертв, загиблих від пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу, досягла 304 осіб. За останню добу загинуло 45 інфікованих, повідомляє South China Morning Post. Також в Китаї підтвердили ще 2 тис. 590 нових випадків інфікування. Більшість з них — в провінції Хубей, звідки розпочалося поширення смертельного вірусу.

Загальна кількість випадків інфікування в усьому Китаї досягла 14 тис. 380 людей. Понад 9 тис. з них — у провінції Хубей, з них майже 1,8 тис. перебувають в критичному стані.

Нагадаємо, китайський коронавірус вдалося ізолювати і культивувати японським вченим. Експерти вважають, що вже за декілька місяців у світі з’явиться препарат для протидії захворюванню.


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