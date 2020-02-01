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Ракурс
Хабар. Фото: Вечірній Бахмут

Хабар за групу інвалідності: лікар військового госпіталю вимагав 1 тис. дол. у ветерана ООС (ФОТО)

1 лют 2020, 23:19
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Хабар за призначення групи інвалідності, на жаль, досить поширена практика в українській медицині. Правоохоронці в Житомирській області припинили протизаконні дії 33-річного лікаря військового госпіталю, який вимагав у ветерана операції Об'єднаних сил 1 тис. дол. за призначення «правильної» групи інвалідності.

Про затримання «хабарника в білому халаті» повідомила прес-служба Нацполіції.

Ветеран ООС отримав поранення в зоні бойових дій, але лікарю цього здалося недостатньо для призначення йому інвалідності.

Затримання лікаря-хабарника військового госпіталю. Фото: НацполіціяЛікар-вимагач був затриманий поліцейськими прямо у своєму кабінеті відразу після отримання хабара. Гроші були вилучені правоохоронцями в якості речових доказів.

Затримання лікаря-хабарника військового госпіталю. Фото: НацполіціяЗа даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Дане правопорушення передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років.

Джерело: Ракурс


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