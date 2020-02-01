Хабар. Фото: Вечірній Бахмут

https://racurs.ua/ua/n133031-habar-za-grupu-invalidnosti-likar-viyskovogo-gospitalu-vymagav-1-tys-dol-u-veterana-oos-foto.html

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Хабар за призначення групи інвалідності, на жаль, досить поширена практика в українській медицині. Правоохоронці в Житомирській області припинили протизаконні дії 33-річного лікаря військового госпіталю, який вимагав у ветерана операції Об'єднаних сил 1 тис. дол. за призначення «правильної» групи інвалідності.

Про затримання «хабарника в білому халаті» повідомила прес-служба Нацполіції.

Ветеран ООС отримав поранення в зоні бойових дій, але лікарю цього здалося недостатньо для призначення йому інвалідності.

Лікар-вимагач був затриманий поліцейськими прямо у своєму кабінеті відразу після отримання хабара. Гроші були вилучені правоохоронцями в якості речових доказів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Дане правопорушення передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років.