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Ракурс
СБУ. Фото: Atr.ua

СБУ затримала прикордонника-дезертира, який п’ять років переховувався в Росії (ФОТО)

1 лют 2020, 22:30
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Служба безпеки України (СБУ) затримала колишнього контрактника Державної прикордонної служби (ДПС), який п’ять років перебував у розшуку за дезертирство. Разом з ним була затримана і його дружина, колишня співробітниця МВС, яка пропонувала хабар чиновнику Державній міграційній служби (ДМС) за виготовлення фіктивних документів для чоловіка-дезертира.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Затримання дезертира. Фото: СБУСлідством встановлено, що військовослужбовець Житомирського прикордонного загону зрадив присязі і після відпустки у березні 2015 року не повернувся на місце проходження служби. Дезертир від слідства переховувався на території РФ.

Через час дезертир вирішив повернутися до України і уникнути покарання. Його дружина запропонувала головному спеціалісту регіонального управління ГМС хабар у розмірі 300 дол. за оформлення для чоловіка фіктивного українського паспорта та ідентифікаційного коду.

Затримання дезертира. Фото: СБУДля отримання фіктивних документів дезертир нелегально приїхав до України. Коли колишній прикордонник і його дружина прийшли в ГМС за підробленими документами, їх там уже чекали співробітники СБУ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище).

Джерело: Ракурс


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