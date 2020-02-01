СБУ. Фото: Atr.ua

https://racurs.ua/ua/n133030-sbu-zatrymala-prykordonnyka-dezertyra-yakyy-p-yat-rokiv-perehovuvavsya-v-rosiyi-foto.html

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Служба безпеки України (СБУ) затримала колишнього контрактника Державної прикордонної служби (ДПС), який п’ять років перебував у розшуку за дезертирство. Разом з ним була затримана і його дружина, колишня співробітниця МВС, яка пропонувала хабар чиновнику Державній міграційній служби (ДМС) за виготовлення фіктивних документів для чоловіка-дезертира.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Слідством встановлено, що військовослужбовець Житомирського прикордонного загону зрадив присязі і після відпустки у березні 2015 року не повернувся на місце проходження служби. Дезертир від слідства переховувався на території РФ.

Через час дезертир вирішив повернутися до України і уникнути покарання. Його дружина запропонувала головному спеціалісту регіонального управління ГМС хабар у розмірі 300 дол. за оформлення для чоловіка фіктивного українського паспорта та ідентифікаційного коду.

Для отримання фіктивних документів дезертир нелегально приїхав до України. Коли колишній прикордонник і його дружина прийшли в ГМС за підробленими документами, їх там уже чекали співробітники СБУ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище).