Вакцина проти коронавірусу: У США назвали терміни початку випробувань

Вакцина проти коронавірусу. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n133029-vakcyna-proty-koronavirusu-u-ssha-nazvaly-terminy-pochatku-vyprobuvan.html

Ракурс

Вакцина проти нового смертельного коронавірусу може бути розроблена у найближчі три місяці, але знадобитися ще кілька місяців для її перевірки.

Таку заяву зробили у Національному інституті алергії і інфекційних захворювань США, пише «Голос Америки».

Директор інституту Ентоні Фаусі повідомив, що розробка вакцини йде дуже швидкими темпами у порівнянні з розробкою інших подібних препаратів. Наприклад, вакцина проти важкого гострого респіраторного синдрому розроблялася 20 місяців і лише потім були розпочаті випробування.

Фаусі уточнив, що вакцину не можна буде використовувати відразу після її винаходу, так як ще кілька місяців препарат необхідно випробовувати на безпеку і ефективність.

Як раніше писав «Ракурс», японським вченим вдалося культивувати і ізолювати новий коронавірус. Дане відкриття дозволить розробити ефективну вакцину і препарат для боротьби з захворюванням.