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Ракурс
Вакцина против коронавируса. Фото: Укринформ

Вакцина против коронавируса: В США назвали сроки начала испытаний

1 фев 2020, 21:28
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Вакцина против нового смертельного коронавируса может быть разработана в ближайшие три месяца, но понадобиться еще несколько месяцев для ее проверки.

Такое заявление сделали в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США, пишет «Голос Америки».

Директор института Энтони Фауси сообщил, что разработка вакцины идет очень быстрыми темпами по сравнению с разработкой других подобных препаратов. Например, вакцина против тяжелого острого респираторного синдрома разрабатывалась 20 месяцев и лишь затем были начаты испытания.

Фауси уточнил, что вакцину нельзя будет использовать сразу после ее изобретения, так как еще несколько месяцев препарат необходимо испытывать на безопасность и эффективность.

Как ранее писал «Ракурс», японским ученым удалось культивировать и изолировать новый коронавирус. Данное открытие позволит разработать эффективную вакцину и препарат для борьбы с заболеванием.


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