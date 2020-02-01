Вакцина против коронавируса: В США назвали сроки начала испытаний

Вакцина против коронавируса. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n133029-vakcina-protiv-koronavirusa-v-ssha-nazvali-sroki-nachala-ispytaniy.html

Ракурс

Вакцина против нового смертельного коронавируса может быть разработана в ближайшие три месяца, но понадобиться еще несколько месяцев для ее проверки.

Такое заявление сделали в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США, пишет «Голос Америки».

Директор института Энтони Фауси сообщил, что разработка вакцины идет очень быстрыми темпами по сравнению с разработкой других подобных препаратов. Например, вакцина против тяжелого острого респираторного синдрома разрабатывалась 20 месяцев и лишь затем были начаты испытания.

Фауси уточнил, что вакцину нельзя будет использовать сразу после ее изобретения, так как еще несколько месяцев препарат необходимо испытывать на безопасность и эффективность.

Как ранее писал «Ракурс», японским ученым удалось культивировать и изолировать новый коронавирус. Данное открытие позволит разработать эффективную вакцину и препарат для борьбы с заболеванием.