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Нашествие саранчи. Фото: LIGA.net

Нашествие саранчи: в Пакистане объявлено чрезвычайное положение

1 фев 2020, 20:52
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Пакистан претерпевает самое масштабное за последние 20 лет нашествие пустынной саранчи. Тучи насекомых уничтожают целые поля с посевами. Правительство объявило в стране чрезвычайное положение.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что в настоящее время самой главной задачей страны является защита сельскохозяйственных посевов, сообщает DW.

Пустынная саранча попала в Пакистан из Ирана еще в июне и уже успела нанести существенный урон посевам хлопка, пшеницы и кукурузы. Погодные условия способствовали массовому размножению саранчи и теперь насекомые опустошают поля с посевами.

В правительстве Пакистана опасаются за продовольственную безопасность страны и считают, что нашествие саранчи может стать причиной голода. Из-за отсутствия достаточных ресурсов, Пакистан не в состоянии самостоятельно справиться с нашествием насекомых.

Последний раз Пакистан сильно пострадал от саранчи в 1993 году. В настоящее время также наблюдается массовое размножение саранчи в Индии и странах восточной Африки.


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