Нашестя сарани. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n133028-nashestya-sarany-u-pakystani-ogolosheno-nadzvychaynyy-stan.html

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Пакистан зазнає наймасштабніше за останні 20 років нашестя пустельної сарани. Хмари комах знищують цілі поля з посівами. Уряд оголосив у країні надзвичайний стан.

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан заявив, що наразі найголовнішим завданням країни є захист сільськогосподарських посівів, повідомляє DW.

Пустельна сарана потрапила до Пакистану із Ірану ще у червні і вже встигла завдати істотної шкоди посівам бавовни, пшениці і кукурудзи. Погодні умови сприяли масовому розмноженню сарани і тепер комахи спустошують поля з посівами.

В уряді Пакистану побоюються за продовольчу безпеку країни і вважають, що навала сарани може стати причиною голоду. Через відсутність достатніх ресурсів, Пакистан не в змозі самостійно впоратися із навалою комах.

Останній раз Пакистан сильно постраждав від сарани у 1993 році. Зараз також спостерігається масове розмноження сарани в Індії і країнах східної Африки.