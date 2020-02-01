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Ракурс
Держбюджет. Фото: Дзеркало тижня

Дохідна частина держбюджету в січні недовиконана на чверть

1 лют 2020, 20:14
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Держбюджет України недоотримав у січні 2020 року 13,8 млрд грн. Це близько 24,5% від запланованих надходжень до державної скарбниці. Сума дохідної частини держбюджету в січні склала 42,6 млрд грн.

Такі цифри оприлюднила прес-служба Міністерства фінансів України.

У Мінфіні вважають, що головною причиною такого істотного недовиконання дохідної частини держбюджету є невідповідність макроекономічних показників тим, що були заплановані урядом у жовтні 2019 року.

Зокрема, це зміцнення національної валюти, курс якої в січні становив 24,1 грн за один дол. (в бюджеті було закладено курс 27 грн за один дол.), зниження обсягів імпорту на 2,5%, а також зниження ціни на газ.

Як раніше писав «Ракурс», дохідна частина держбюджету України на 2020 рік становить 1093,7 млрд грн, видаткова частина — 1180 млрд грн. Дефіцит бюджету складає 2,09% ВВП. У бюджеті також закладено зростання ВВП на рівні 3,7%.

Джерело: Ракурс


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