Держбюджет. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n133027-dohidna-chastyna-derjbudjetu-v-sichni-nedovykonana-na-chvert.html

Ракурс

Держбюджет України недоотримав у січні 2020 року 13,8 млрд грн. Це близько 24,5% від запланованих надходжень до державної скарбниці. Сума дохідної частини держбюджету в січні склала 42,6 млрд грн.

Такі цифри оприлюднила прес-служба Міністерства фінансів України.

У Мінфіні вважають, що головною причиною такого істотного недовиконання дохідної частини держбюджету є невідповідність макроекономічних показників тим, що були заплановані урядом у жовтні 2019 року.

Зокрема, це зміцнення національної валюти, курс якої в січні становив 24,1 грн за один дол. (в бюджеті було закладено курс 27 грн за один дол.), зниження обсягів імпорту на 2,5%, а також зниження ціни на газ.

Як раніше писав «Ракурс», дохідна частина держбюджету України на 2020 рік становить 1093,7 млрд грн, видаткова частина — 1180 млрд грн. Дефіцит бюджету складає 2,09% ВВП. У бюджеті також закладено зростання ВВП на рівні 3,7%.