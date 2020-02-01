Росія відмовила в проміжній посадці німецькому спецрейсу з Китаю. Фото: 24 Канал

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Смертельний коронавірус може бути переможений лише спільними зусиллями всього людства, адже інфекція вбиває незалежно від національності і віросповідання. Однак, Москва дотримується іншої думки і не дозволила здійснити проміжну посадку німецькому літаку, який евакуював громадян Німеччини з Уханя.

Росія погодила переліт літака через свою територію, проте у проміжній посадці борту відмовила, пояснивши це браком потужностей на землі, повідомляє Bild.

Вчора літак вилетів із Німеччини в Ухань, щоб евакуювати громадян Німеччини, які там знаходилися. Даний рейс був узгоджений із Китаєм і Росією. На зворотному шляху літаку була необхідна дозаправка і зміна екіпажу. У Москву ще у четвер вилетіли німецькі пілоти, щоб змінити своїх колег.

Спочатку Москва розглядала можливість проміжної посадки літака, але потім вирішила відмовити. Екіпажу довелося екстрено розробляти новий маршрут і здійснювати посадку в Гельсінкі. До столиці Фінляндії був екстрено направлений інший німецький екіпаж.

Сьогодні ввечері рятувальний літак із 144 людьми на борту повинен приземлитися у Франкфурті-на-Майні. Серед пасажирів 108 німців, 34 китайця, один болгарин і один американець.