Росія не дозволила німецькому рятувальному літаку з Китаю здійснити проміжну посадкуhttps://racurs.ua/ua/n133026-rosiya-ne-dozvolyla-nimeckomu-ryatuvalnomu-litaku-z-kytau-zdiysnyty-promijnu-posadku.htmlРакурс
Смертельний коронавірус може бути переможений лише спільними зусиллями всього людства, адже інфекція вбиває незалежно від національності і віросповідання. Однак, Москва дотримується іншої думки і не дозволила здійснити проміжну посадку німецькому літаку, який евакуював громадян Німеччини з Уханя.
Росія погодила переліт літака через свою територію, проте у проміжній посадці борту відмовила, пояснивши це браком потужностей на землі, повідомляє Bild.
Вчора літак вилетів із Німеччини в Ухань, щоб евакуювати громадян Німеччини, які там знаходилися. Даний рейс був узгоджений із Китаєм і Росією. На зворотному шляху літаку була необхідна дозаправка і зміна екіпажу. У Москву ще у четвер вилетіли німецькі пілоти, щоб змінити своїх колег.
Спочатку Москва розглядала можливість проміжної посадки літака, але потім вирішила відмовити. Екіпажу довелося екстрено розробляти новий маршрут і здійснювати посадку в Гельсінкі. До столиці Фінляндії був екстрено направлений інший німецький екіпаж.
Сьогодні ввечері рятувальний літак із 144 людьми на борту повинен приземлитися у Франкфурті-на-Майні. Серед пасажирів 108 німців, 34 китайця, один болгарин і один американець.