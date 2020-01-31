У Росії в двох осіб виявили коронавірус. Фото: РБК

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У Росії в двох осіб виявили коронавірус 2019-nСov. Випадки зараження зафіксовані в Забайкальському краї та Тюменській області.

Хворі — громадяни Китайської Народної Республіки. Їх стан стабільний, без клінічних проявів та без температури. Про це 31 січня заявила віце-прем'єр Росії, глава оперативного штабу Тетяна Голікова, передає «Інтерфакс».

За її словами, Росія обмежує перетин монгольського кордону. РФ незабаром почне евакуацію своїх громадян з китайської провінції Хубей. Також відомо, що евакуйовані громадяни мають повернутися з острова Хайнань 4 лютого. Після цього їх помістять у карантин на 14 діб.

Раніше повідомлялося, що через спалах коронавірусу в місті Ухань, вже зареєстровано 9 тис. 692 підтверджених випадки захворювання, летальний результат зафіксовали в 213 випадках. Після успішного курсу лікування з лікарень виписали 171 пацієнта.

Нагадаємо, днями у прикордонному з Україною регіоні РФ у двох людей підозрювали коронавірус. Так, 28 січня до лікарень Воронежа госпіталізували туристів, які нещодавно повернулися із Китаю.